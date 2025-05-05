Спортсменки Люберец завоевали медали первенства ЦФО по баскетболу

Две команды девушек спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» городского округа Люберцы стали обладательницами золотых и серебряных медалей первенства Центрального федерального округа по баскетболу среди девушек 2008 года рождения и моложе сезона 2024/2025, посвященного памяти Давида Яковлевича Берлина. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Завершилось первенство центрального федерального округа по баскетболу среди девушек 2008 и 2009 годов рождения, которое проходило в Рязани.

«Городской округ Люберцы на турнире представляли воспитанницы СШОР „Спартак“. Команда девушек 2008 года рождения заняла первое место — наши баскетболистки обыграли соперниц из Владимира, Раменского, Тулы и Воронежа. Команда девушек 2009 года рождения по итогам турнира завоевала серебро, уступив лишь нашим старшим воспитанницам», — отметил глава округа Владимир Волков.

Он уточнил, что в символическую пятерку турнира вошли Ульяна Конева и Василиса Ковылина (2008 г. р.), а также Камилла Рахмушова и Мария Турбина (2009 г. р.).

«Поздравляю юных баскетболисток и тренеров Екатерину Клюеву и Галину Карпухину с отличным результатом. Желаю ребятам и наставникам новых спортивных побед, роста мастерства и слаженной командной игры», — добавил Волков.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.