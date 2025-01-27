Спортсменки Люберец завоевали 5 медалей Всероссийского турнира по аэробике

Воспитанницы СК «Надежды аэробики» округа Люберцы завоевали 5 медалей открытого турнира «Малахитовая шкатулка» в рамках Всероссийских соревнований по спортивной аэробике, сообщает пресс-служба администрации округа.

Всероссийские соревнования по спортивной аэробике проходили в Екатеринбурге. В них приняли участие 660 спортсменов со всей страны.

«Московскую область представляли воспитанницы СК „Надежды аэробики“ городского округа Люберцы. Наши спортсменки показали достойный результат. В своих возрастных группах золотые медали завоевали Полина Наронова, Полина Котенко и Дарина Черняк. Бронза у Марии Цыплаковой», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он добавил, что в дисциплине «Трио» бронзовые медали завоевали Оливия Павлюк, Дарина Черняк и Полина Котенко.

«Поздравляю спортсменок и тренера Ксению Сосновскую с достойным результатом. Желаю новых побед и достижений», — подытожил глава округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.