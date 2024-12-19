Спортсменки КСШОР Люберец стали кандидатами в сборную команду РФ по роллер спорту

Спортсменки комплексной спортивной школы олимпийского резерва Люберец Полина Красильникова и София Трухина стали кандидатами в сборную команду России по роллер спорту, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На прошедшем в Москве Первенстве России по роллер спорту в дисциплине фигурное катание Полина Красильникова и София Трухина заняли 6 и 7 места соответственно. София Трухина также успешно подтвердила 1 спортивный разряд.

Кроме того, тренер по фигурному катанию на роликовых коньках Екатерина Зиброва, а также ее воспитанница Полина Красильникова были награждены юбилейной медалью в честь 20-летия Федерации роллер спорта России.

Отметим, всего в Первенстве приняли участие порядка 95 спортсменов из девяти субъектов Российской Федерации: Москвы, Московской, Ивановской, Тульской, Курской, Новосибирской, Тюменской областей, Санкт-Петербурга, Пермского края, Республики Башкортостан.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.