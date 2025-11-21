Спортсменки из Подмосковья завоевали три медали на Кубке России по синхронному плаванию

Спортсменки Московской области завоевали две серебряные и одну бронзовую медали на Кубке России по синхронному плаванию, который проходит в Калининграде с 19 по 22 ноября, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В дисциплине «дуэт – техническая программа» второе место заняли Валерия Плеханова и Анастасия Никитиенко, представляющие училище олимпийского резерва № 1 из Краснознаменска. Победу в этой категории одержали спортсменки из Санкт-Петербурга, а бронзовые медали достались команде Татарстана.

Вторую серебряную медаль команда Московской области получила в дисциплине «группа – техническая программа». В составе коллектива выступили Екатерина Акчибаш, Марина Белова, Александра Воронова, Яна Ковальчук, Дарья Кожевникова, Станислава Прокофьева, Виктория Сидоренко, Анна Супрунюк, Ксения Акчибаш, Софья Бабиченко, Анастасия Никитиенко и Валерия Плеханова. Золотые медали в этом виде программы завоевали синхронистки из Санкт-Петербурга, бронзовые — команда Татарстана.

Бронзовая награда досталась подмосковным спортсменкам в дисциплине «акробатическая группа». В этой категории первое и второе места заняли команды Москвы.

Пятый Кубок России по синхронному плаванию собрал более 240 участников из 17 регионов страны. По итогам соревнований сильнейшие спортсмены смогут войти в топ-6 серии «Гран-При».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.