Спортсменки из Подмосковья взяли серебро на Кубке России по пятиборью

Спортсменки из Московской области в составе команды стали обладательницами серебряной медали на Кубке России по современному пятиборью, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В составе женской сборной Московской области выступали спортсменки Анастасия Чистякова, Полина Баршенцева и Мария Носова. Подмосковные атлетки стали серебряными призерами командных соревнований. Первое место в состязаниях заняли представительницы Москвы, а замкнули тройку лидеров спортсменки из Ростовской области.

Кубок России в этом году стал первым официальным стартом в нашей стране, где спортсмены выступали по обновленному регламенту. В соответствии с новыми правилами, верховую езду заменила полоса препятствий. Кроме того, атлеты соревнуются в фехтовании, стрельбе, беге и плавании.

В Кубке России по современному пятиборью среди мужчин и женщин приняли участие спортсмены из 12 регионов страны. Турнир проходил с 19 по 23 января 2025 года в Кирове.

Соревнования проводились в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.