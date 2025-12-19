Спортсменки из Подмосковья взяли две медали в первый день Кубка России по фехтованию

Подмосковные спортсменки Алина Ключникова и Яна Егорян завоевали «золото» и «серебро» в рамках личного первенства в дисциплине «сабля» в первый день кубка России по фехтованию, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Две представительницы Московской области прошли к финальному бою и встретились в поединке за главный трофей Кубка России в личном первенстве. Алина Ключникова (Химки) одержала победу над двукратной олимпийской чемпионкой Яной Егорян (Химки) со счетом 15:12.

«Рада, что я второй год подряд победитель Кубка России. Я вчера сдавала экзамены по теории и методике. Был вопрос про функцию соревнований. Оттуда я выделила очень важную вещь, что соревнования — это праздник. Ты приходишь, видишь лица, те самые, которые ты давным-давно не видел. Хочешь с ними пообщаться, хочешь насладиться этим моментом, этим днем. Во время поединка, наверное, надо просто отключить голову, потому что я много историй слышала, что люди проигрывают чисто из-за того, что начинают больше думать, больше загоняться. Я сегодня просто вот расслабилась», — прокомментировала свою победу Алина Ключникова.

В итоге две представительницы региона расположились на первой и второй ступенях пьедестала почета. Третье место поделили саблистки из Москвы и Нижегородской области.

Отметим, что Алина Ключникова второй год подряд становится обладательницей Кубка России в личном первенстве по сабле среди женщин.

Соревнования личного первенства в дисциплине «сабля» среди женщин в рамках Кубка России по фехтованию прошли 18 декабря 2025 года в Смоленске в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Участницами стали 75 спортсменок. Соревнования проходят в дисциплинах «сабля», «шпага» и «рапира» и продлятся до 26 декабря. Московскую область представляют 58 фехтовальщиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.