сегодня в 17:04

Спортсменки из Подмосковья взяли две бронзы на первенстве России

Гимнастки из Московской области завоевали две бронзовые медали на первенстве России «Восходящая звезда», которое прошло с 13 по 19 марта 2026 года в Москве. Награды получены в командном турнире и личном многоборье, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В командных соревнованиях среди юниорок сборная Подмосковья заняла третье место. В составе команды выступили Таисия Чубрикова (Малахова), Снежана Гуськова (Малаховка), Софья Бабихина (Малахова), Татьяна Хлынина (Подольск), Варвара Алексова (Подольск) и Вероника Королева (Подольск). Золото выиграла сборная Москвы, серебро — команда Санкт-Петербурга.

В личном многоборье среди девушек Таисия Чубрикова также стала бронзовым призером. Победу одержала спортсменка из Башкортостана, второе место заняла представительница Москвы.

Первенство России по спортивной гимнастике проходило в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.