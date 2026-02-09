Спортсменки из Подмосковья выиграли пять медалей на Кубке России по прыжкам в воду

Спортсменки Московской области завоевали четыре золотые и одну бронзовую медаль на Кубке России по прыжкам в воду, который проходил в Саратове с 30 января по 6 февраля 2026 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На Кубке России по прыжкам в воду спортсменки из Подмосковья пополнили копилку региона пятью медалями. Елизавета Кузина из областного центра олимпийских видов спорта в Электростали завоевала четвертое золото турнира, выступая в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина в паре с Кристиной Айдаровой из Свердловской области.

Бронзовую награду в этой же дисциплине получила Виктория Казанцева, также представляющая Электросталь, в тандеме с Викторией Фроловой из Санкт-Петербурга. Серебро досталось дуэту из Сахалинской области и Санкт-Петербурга.

Ранее Елизавета Кузина стала победительницей в индивидуальных прыжках с трамплина 1 м и 3 м, а также в смешанных синхронных прыжках с Ильей Молчановым из Москвы.

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов со всей России. В рамках турнира были разыграны 12 комплектов наград в индивидуальных, синхронных и смешанных дисциплинах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.