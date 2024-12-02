Спортсменки из Подмосковья стали победителями международных соревнований

С 28 по 30 ноября в турецкой Анталье проходил открытый Кубок Европы по джиу-джитсу. Странами участниками соревнований стали Россия, Турция, Бельгия, Австрия, Румыния, Ирак и другие, сообщает пресс-служба администрации горокруга Пушкинский.

Из России приехала команда в составе 50 атлетов в разных весовых и возрастных группах. В составе сборной России выступали две спортсменки из округа Пушкинский, тренирующиеся в МБУ «Дворец спорта». По итогам соревнований в разделе файтинг возрастной группы U-14 Александра Голышева заняла 1 место, а Дарья Игнатьева 3 место.

«Мы очень переживали за наших. Особенно волнительно, что это соревнования такого высокого уровня. Но мы верили в их силы и их подготовку. Очень гордимся», — поделились подмосковные болельщицы Анна и Виктория.

По словам самих спортсменок, победа соревнованиях — это еще один шаг к победе над собой. Тренируя дух, они тренируют волю и стремление к развитию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.