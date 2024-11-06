Спортсменки из Люберец завоевали 15 медалей на соревнованиях по аэробике

Воспитанницы клуба «Надежды аэробики» городского округа Люберцы привезли с межрегиональных соревнований по спортивной аэробике «Кубок Федерации»15 медалей. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

В Казани проходили межрегиональные соревнования по спортивной аэробике «Кубок Федерации». В спортивном состязании приняли участие более 600 спортсменов из 12 регионов России.

«Люберцы на соревнованиях представляли спортсмены из клуба „Надежды аэробики“. Первое место заняли Полина Котенко, Мария Цыплакова, Полина Наронова, Ульяна Сафронова, трио 9-11 лет Сафронова, Матинян, Ермолаева, трио 6-8 лет Рябинина, Наронова, Черняк и группа 6-8 лет Рябинина, Черняк, Наронова, Цыплакова, Хакимзянова. Второе место — у Дарины Черняк, Анны Рябининой, Александры Штапаук, у трио 6-8 лет Цыплакова, Хакимзянова, Саакян. Третье место заняла Оливия Павлюк, Злата Хакимзянова, Злата Павлюк, Ани Матинян. Поздравляем спортсменок и их тренера Ксению Сосновскую с успешным выступлением, желаем дальнейших побед», — отметил Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.