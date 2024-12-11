Спортсменки из Чехова привезли медали с соревнований по фигурному катанию

В Московской области прошли соревнования по фигурному катанию «Ступинская снежинка». Порядка 140 участников из разных городов России приехали на состязания, что создало атмосферу настоящего спортивного праздника, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На «Ступинской снежинке» восемь воспитанниц спортивной школы «Витязь» имени В. И. Васильева г. о. Чехов продемонстрировали свое мастерство и грацию. Девочки выступили с 3-го юношеского по 1-й разряд, и их визит на соревнования стал значимым событием для школы.

По итогам мероприятия Ярослава Звонарева заняла 1-е место по 1-му спортивному разряду, что является отличным результатом и подтверждением ее талантливости. Мария Савич также показала высокие результаты, выиграв 1-е место по 2-му спортивному разряду. Полина Канаева завоевала 3-е место по 3 юношескому разряду, что также радует и вдохновляет остальных спортсменок.

Фигуристки занимаются у тренера первой квалификационной категории Елены Таможниковой, чья опытная работа и внимание к каждому ученику играют большую роль в успехах девочек на соревнованиях. Эти достижения подчеркивают важность упорства и стремления к победе на пути к спортивным вершинам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.