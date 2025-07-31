Спортсменки Егорьевска заняли призовые места на спартакиаде молодежи по вольной борьбе

Сборная команда Московской области вернулась с VI летней Спартакиады молодежи России по вольной борьбе. Соревнования проходили 23–26 июля в Раменском. По словам тренера егорьевской команды Олега Чернова, так как всероссийский турнир принимали на подмосковной земле, это накладывало особую ответственность на спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Команду Московской области наполовину составили воспитанницы егорьевской Спортивной школы по вольной борьбе имени Ю. С. Чернова. Именно они завоевали все 4 медали подмосковной сборной на данном турнире.

Золото соревнований взяла Лилиана Казьмина, подтвердив звание Мастера спорта России, которое получали победители Спартакиады. Девушка не оставила конкуренткам ни шанса — выиграла все схватки досрочно, положив соперниц на лопатки. Серебро досталось Альбине Цыплягиной и Дарье Клюевой. Бронза — Марии Ефимовой.

За блестящими результатами стоят годы работы над собой. Девушки пришли в спортшколу имени Чернова примерно в одно время — 8-9 лет назад, вдохновившись победой егорьевской спортсменки Валерии Кобловой — в 2016 году она взяла серебряную медаль Олимпийских игр в этом виде спорта. Олимпиада, как отмечают воспитанницы спортивной школы, — мечта любого спортсмена. На пути к ней — ежедневные упорные тренировки. Дважды в день девушки занимаются по 2 часа — бегают, упражняются в технике, работают над силой, выносливостью и растяжкой. После каждых соревнований становится понятно, где незаполненный пробел — его прорабатывают, чтобы в последующем выступить лучше. Не отчаиваться помогает дружная команда и хороший тренер, которому девушки благодарны особенно.

Из соревнования в соревнование спортсменки встречают знакомые лица — у кого-то из соперниц есть «коронные» приемы, которые стоит задача побороть, чтобы со всероссийского уровня выйти на Европу и Мир.

На Первенстве мира до 21 года, которое в этом году пройдет в Болгарии, выступит и победительница спартакиады Лилиана Казьмина. Она примет участие вместе с другой егорьевской спортсменкой Маргаритой Салназарян — недавно девушка вернулась с серебряной медалью Первенства Европы и не принимала участие в спартакиаде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.