Спортсменки Чехова завоевали золотые медали на соревнованиях по фигурному катанию
Фото - © Администрация Чехов г.о.
На ледовой арене «Б-класс» в Подмосковье прошли соревнования по фигурному катанию, организованные центром развития фигурного катания «Кристальный лед». Городской округ Чехов представляли 9 фигуристок, которые выступали в различных спортивных категориях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В качестве приглашенного гостя в мероприятии принимала участие Дарья Усачева — мастер спорта, серебряный призер гран-при США 2021 года, бронзовый призер Кубка России 2021 года и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2020 года.
По итогам соревнований чеховские фигуристки показали следующие результаты:
- 1 спортивный разряд:
1 место — Ярослава Звонарева.
- 2 спортивный разряд:
1 место — Мария Савич.
- 3 спортивный разряд:
2 место — Ульяна Голышева.
- 1 юношеский разряд:
1 место — Татьяна Семенова.
- 3 юношеский разряд:
1 место — Мария Медникова.
2 место — Олеся Тулупова.
Тренер спортсменок — Елена Таможникова.
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