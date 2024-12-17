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Спортсменки Чехова завоевали золотые медали на соревнованиях по фигурному катанию

На ледовой арене «Б-класс» в Подмосковье прошли соревнования по фигурному катанию, организованные центром развития фигурного катания «Кристальный лед». Городской округ Чехов представляли 9 фигуристок, которые выступали в различных спортивных категориях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В качестве приглашенного гостя в мероприятии принимала участие Дарья Усачева — мастер спорта, серебряный призер гран-при США 2021 года, бронзовый призер Кубка России 2021 года и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2020 года.

По итогам соревнований чеховские фигуристки показали следующие результаты:

1 спортивный разряд:

1 место — Ярослава Звонарева.

2 спортивный разряд:

1 место — Мария Савич.

3 спортивный разряд:

2 место — Ульяна Голышева.

1 юношеский разряд:

1 место — Татьяна Семенова.

3 юношеский разряд:

1 место — Мария Медникова.

2 место — Олеся Тулупова.

Тренер спортсменок — Елена Таможникова.

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