Спортсменки Богородского округа победили на первенстве России по спортивному туризму

С 19 по 24 августа в Алтайском крае, на учебно-тренировочной базе детского оздоровительного лагеря «Уба» села Нижнекаянча, прошло первенство России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях среди юниоров и юниорок (16-21 год) и юношей и девушек (14-15 лет). В спортивны баталиях приняли участие 472 спортсмена из 27 регионов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В составе сборной команды Московской области выступали 6 спортсменов из Богородского округа — учащиеся центра образования для детей и взрослых.

В программу первенства входило три дистанции — две спринтерские дистанции — личная и связки (два участника преодолевают препятствия, организуя страховку друг другу) и длинная многокилометровая дистанция на горном рельефе с элементами спортивного ориентирования.

Первыми соревнования начали юниорские связки, на которых была подана 101 связка. Выступать участникам пришлось не в самых простых условиях. Накануне прошли затяжные дожди. Кроме того, организм ребят не до конца успел адаптироваться, с учетом четырехчасовой разницы между Москвой и Горным Алтаем.

Тем не менее нашей связке (Алексей Кириллов — Андрей Муханов) удалось занять 14 позицию из 50. У девушек лучший результат показала связка Софья Кочергина — Таисия Дикарева: 12 место из 44 связок. У юношей наш Иван Демидов в связке с участником из г. о. Щелково заняли 17 позицию из 59 связок.

Во второй день на личной дистанции у юниоров/юниорок выступало 215 человек. Наиболее высокие места среди спортсменов Московской области заняли Полина Горбачева (23 место), Андрей Муханов (11 место). В младшей группы было заявлено 214 спортсменов, и лучший результат здесь из Московской области показала Кочергина Софья, вошедшая в ТОП-10, заняв 8 место.

Третий соревновательный день стал для наших девушек по-настоящему победным. В соревнованиях группами (по 4 человека) на длинной дистанции от 4,5 до 7 км наши девушки Софья Кочергина и Таисия Дикарева выступили вместе со спортсменками из г. о. Щелкова и г. о. Истра. Опередив сильнейшие команды из республики Чувашия и Кемеровской области, они поднялись на первую ступень пьедестала.

В семи секундах от призового третьего места остановилась команда юниоров Московской области, в составе которой бежали Кириллов Алексей и Муханов Андрей, и заняли достаточно высокую 4 позицию. 9 место у группы юниорок, в составе которой выступала Горбачева Полина. Всего на длинную дистанцию вышло 42 группы у старших и 44 юношей/девушек.

Достигнутые результаты — это напряженная и слаженная работа тренерского состава и спортсменов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.