В Уфе завершились соревнования по фехтованию «Кубок Легенд Республики Башкортостан». В турнире приняли участие 600 спортсменов со всей страны. Ученица жуковского лицея № 14 Милана Аллахвердиева завоевала золото в возрастной категории до 15 лет, используя в схватке рапиру. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Начиная с 1/16 финала, Милане противостояли только рапиристки из Башкортостана, но фехтовальщица переиграла всех соперниц, в том числе Екатерину Емашеву в финале со счетом 12:3. Далее юную спортсменку ждет отборочный этап соревнований в сборную страны для участия в международных чемпионатах.

В командном первенстве лучшими также стали фехтовальщицы из Московской области, в числе которых была и Милана Аллахвердиева.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.