Спортсменка Воскресенска завоевала бронзу на Всероссийских соревнованиях

С 6 по 9 ноября в городе Тольятти прошли Всероссийские и межрегиональные соревнования по каратэ «Кубок Дружбы», которые собрали в УСК «Олимп» рекордное количество участников — 2 150 спортсменов из 52 регионов России. В составе сборной Московской области выступили спортсмены МБУ ДО «Спортивная школа по единоборствам» г. о. Воскресенск, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В условиях высокой конкуренции и напряженных поединков не всем спортсменам команды удалось добраться до пьедестала почета. Тем не менее, каждый из них продемонстрировал волю к победе, отличную технику и настоящий бойцовский характер, получив бесценный опыт для будущих стартов.

Проведя 4 поединка в категории «девочки 10-11 лет до 36 кг», Ева Хлопотова завоевала бронзовую награду турнира. В решающем поединке за выход в финал она показала великолепную технику и стойкость. Эта медаль — результат упорных тренировок и сильного характера юной спортсменки.

