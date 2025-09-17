Спортсменка Солнечногорска завоевала бронзу на чемпионате РФ по конному спорту

В поселке Верхнее Дуброво Свердловской области состоялся чемпионат России по конному спорту. Городской округ Солнечногорск на соревнованиях представляла мастер спорта России международного класса Дарья Селиваненко. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Дарья и ее конь показали высокие результаты в троеборье, которое включало манежную езду, полевые испытания и конкур. По итогам конных состязаний спортсменка заняла третье место, набрав 46,3 балла.

«Поздравляем Дарью с призовым местом и желаем дальнейших успехов, новых побед и ярких спортивных достижений! Ее успех — это результат упорного труда, таланта и преданности своему делу. Мы гордимся тем, что в Солнечногорске есть такие замечательные спортсмены, которые достойно представляют наш округ на всероссийских соревнованиях», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Московской, Смоленской, Свердловской, Новосибирской, Нижегородской областей, Пермского края и других регионов России в возрастной категории 18 лет и старше.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.