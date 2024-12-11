Спортсменка из Реутова вошла в топ-20 лучших бегунов России

Реутовчанка Анна Лукшина вошла в двадцатку лучших бегунов России на основе рейтинга 2024 года. В этом ей помогло участие в XXXIII Московском сверхмарафоне «Сутки бегом» в дисциплине «бег 24 часа», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В сентябре этого года Анна стала победительницей Backyard Ultra Moscow — гонки на выбывание, где нет призовых мест, и до самого финиша никто не знает, сколько продлится гонка и сколько пробежит победитель. Анна преодолела 31 круг, каждый длиной 6 706 метров.

В 2023 году спортсменка одержала победу на чемпионате Московской области по скайраннингу — такие соревнования на выносливость проводят в горах высотой не ниже 2 000 метров с минимальным средним уклоном 6% и обязательно включающим участки с уклоном 30%.

Совсем недавно еще трое реутовчан заняли призовые места в международных соревнованиях по бегу с препятствиями. В Реутове большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. Так, в ближайшее время откроется новый муниципальный физкультурный зал для занятий гимнастикой, баскетболом и другими видами спорта на базе нового строящегося ФОК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также глава региона сообщал, что в Подмосковье развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.