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Спортсменка Подмосковья завоевала золотую медаль на соревнованиях по гольфу

Подмосковная спортсменка Алиса Молоканова стала победителем международных соревнований по гольфу в составе сборной России. Международные соревнования по гольфу проходили с 9 по 15 декабря 2024 года в Дубае (ОАЭ), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковная спортсменка стала победителем в личном первенстве. Она обошла достаточно серьезных соперниц: англичанку Хол Имонжен, которая стала серебряным призером, и Суд Ананья из Индии, которая замкнула тройку лидеров.

В октябре этого года Алиса Молоканова стала чемпионкой турнира серии GEM International Amateur Golf TOUR 2024, а также завоевала бронзу престижного турнира на Tommy Fleetwood International Pathway Series.

Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.