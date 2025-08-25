Спортсменка Подмосковья завоевала бронзу на первенстве мира по плаванию

Подмосковная спортсменка Виктория Таранникова стала бронзовым призером первенства мира по плаванию в составе сборной России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Пловчиха Виктория Таранникова из Ленинского городского округа выступала в комбинированной эстафете 4×100 вместе с российскими спортсменками Миланой Степановой, Серафимой Фокиной и Кирой Манохиной. Победителями в этих стартах стали представительницы США, а серебряными призерами атлетки из КНР.

Отметим, что по итогам турнира спортсмены из России завоевали 15 наград: пять золотых, пять серебряных и пять бронзовых наград. Российская сборная заняла второе место в медальном зачете юношеского чемпионата.

Первенство мира по плаванию среди юниоров и юниорок (14-18 лет) проходило с 19 по 24 августа 2025 года в г. Отопень (Румыния). На нем разыгрывалось 42 комплекта наград.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.