Спортсменка Подмосковья завоевала бронзу на международных соревнований по фехтованию

Спортсменка из Московской области Анастасия Забелина стала бронзовым призером по фехтованию на шпаге на этапе Кубка мира в составе юниорской сборной России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Анастасия Забелина (Долгопрудный) вместе с коллегами по сборной на пути к пьедесталу почета прошла соперниц из сборных Тайваня и США. В полуфинальной встрече с француженками исход решил один укол в пользу соперниц. Во противостоянии за третье место сборная шпажисток из России не оставила шансов китаянкам — 45:24, завоевав бронзовые медали турнира в Гонконге.

Ранее женская юниорская сборная России, которую полностью укомплектовали подмосковные рапиристки, заняла второе место на этапе Кубка мира среди спортсменок в возрасте до 20 лет в дисциплине «рапира». В составе команды выступили спортсменки Училища олимпийского резерва № 1 (Краснознаменск) и Центра фехтования Ильгара Мамедова (Химки) София Дзобаева, Ирина Зорина, Милана Левчук и Стефания Часовникова.

Этап Кубка мира по фехтованию на шпагах прошел 30 ноября 2025 года в городе Гонконге (Китай).

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.