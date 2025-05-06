Спортсменка Подмосковья взяла серебро на Всероссийских соревнованиях по боксу

Спортсменка Любовь Макеева, представляющая Подмосковье, стала серебряным призером XXlV Всероссийских соревнований по боксу «Памяти Тверских боксеров и тренеров» среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Любовь Макеева заняла второе место в весовой категории 60 кг. Победителем стала представительница Ярославской области, а бронзовыми призерами спортсменки из Санкт-Петербурга и Нижегородской области.

В соревнованиях приняли участие 90 сильнейших боксеров из 24 регионов, в том числе мастеров спорта международного класса, чемпионов и призеров России, Европы и мира. За пять дней поединков было разыграно 15 комплектов наград.

XXlV всероссийские соревнования по боксу «Памяти Тверских боксеров и тренеров» среди мужчин и женщин проходили с 28 апреля по 4 мая 2025 года в Твери. Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.