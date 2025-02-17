Спортсменка Подмосковья взяла серебро финального этапа Кубка России

Представительница Московской области Фаиля Аймалетдинова завоевала серебряную медаль в забеге на 1 000 метров среди женщин в рамках пятого этапа Кубка России по конькобежному спорту (шорт-трек), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Фаиля Аймалетдинова преодолела дистанцию за 1 минуту и 34,926 секунды. Спортсменка из Челябинской заняла первое место. На третью ступень пьедестала поднялась представительница Свердловской области. Отметим, что пятый этап Кубка России стал финальным в рамках турнира. Ранее Фаиля Аймалетдинова стала серебряным призером четвертого этапа в старте на 1500 м.

В рамках состязаний спортсмены боролись за призовые места на дистанциях 500 м, 1 000 м, 1 500 м и в эстафетах. В программе были представлены как мужские, так и женские дисциплины, а также смешанная эстафета.

Пятый этап Кубка России по конькобежному спорту проходил с 13 по 16 февраля 2025 года в Санкт-Петербурге в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.