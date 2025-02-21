Спортсменка Подмосковья взяла бронзу на открытом первенстве Беларуси

С 18 по 23 февраля в Минске проходит Открытое первенство Беларуси по фехтованию среди юниоров. В турнире принимает участие и сборная России, в которую входят фехтовальщики в возрасте до 18 лет. Российские фехтовальщицы завоевали все медали по итогам личных соревнований по шпаге среди девушек до 18 лет. В финальном поединке встретились представительницы Санкт-Петербурга: Ольга Тюкаева одержала победу над Вероникой Загвоздиной со счетом 15:11. Третье место разделили Арина Тешева из подмосковной Дубны и пермячка Варвара Кашина. Награждение проводили олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира Александр Романьков и председатель Белорусской республиканской Федерации фехтования Виталий Соколовский.

«Поздравляю дубненскую спортсменку и ее тренеров с выходом на соревнования международного уровня и заслуженной победой!» — прокомментировал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.