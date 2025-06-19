Спортсменка Подмосковья взяла бронзу на международных соревнованиях по тхэквондо

Представительница Московской области Милана Бекулова стала обладательницей бронзовой медали на престижном международном турнире по тхэквондо GP Challenge, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В матче за бронзовую медаль Милана Бекулова, которая тренируется в Одинцове, встретилась с соперницей из Китайского Тайбэя Ин Сюань Хуан. Спортсменка Московской области доминировала в двух раундах, нанеся множество ударов ногами в голову и обеспечив себе «бронзу» в весовой категории 49 кг. Золото и серебро завоевали представительницы Тайваня и Казахстана соответственно.

Отметим, что турнир World Taekwondo Grand Prix Challenge открыл серию отборочных соревнований, где спортсмены ведут борьбу за путевки на гран «Рима-2026».

Соревнования World Taekwondo Grand Prix Challenge проходили с 13 по 15 июня 2025 года в г. Шарлотт (США). В них приняли участие более 350 спортсменов из 44 стран. Впервые соревнования были открыты для всех спортсменов, независимо от олимпийского рейтинга, что позволило разнообразить состав состоявшихся спортсменов и восходящих звезд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.