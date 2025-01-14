Спортсменка Подмосковья взяла бронзу на этапе Кубка России по прыжкам на лыжах
Фото - © Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.
Ксения Каблукова, представляющая Московскую область, стала бронзовым призером VIII этапа Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.
Подмосковная спортсменка набрала 185 очков в олимпийской дисциплине «трамплин К-95», что позволило ей замкнуть призовую тройку. На второй строчке представительница Магаданской области Александра Кустова (189,5 очков) и золотая медаль у Кристины Прокопьевой из Свердловской области (201 очко).
С VIII по X этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин и женщин прошли с 9 по 14 января в Чайковском (Пермский край) на комплексе трамплинов «Снежинка». Соревнования проходят в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
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