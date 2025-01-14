Фото - © Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

Спортсменка Подмосковья взяла бронзу на этапе Кубка России по прыжкам на лыжах

Ксения Каблукова, представляющая Московскую область, стала бронзовым призером VIII этапа Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Подмосковная спортсменка набрала 185 очков в олимпийской дисциплине «трамплин К-95», что позволило ей замкнуть призовую тройку. На второй строчке представительница Магаданской области Александра Кустова (189,5 очков) и золотая медаль у Кристины Прокопьевой из Свердловской области (201 очко).

С VIII по X этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин и женщин прошли с 9 по 14 января в Чайковском (Пермский край) на комплексе трамплинов «Снежинка». Соревнования проходят в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.