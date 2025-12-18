Спортсменка Подмосковья взяла 3 медали на этапах Кубка России по прыжкам с трамплина

Подмосковная спортсменка Ксения Каблукова завоевала три медали в рамках этапов Кубка России по прыжкам с трамплина. В ее активе два серебра и бронза, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Серебряным призером в соревнованиях среди женщин на трамплине К-95 Ксения Каблукова стала в рамках III этапа Кубка. Первое и третье места заняли спортсменки из Магаданской области и Санкт-Петербурга.

В рамках IV этапа Кубка России подмосковная спортсменка также стала второй. На первой ступени вновь расположилась представительница Магаданской области, а замкнула тройку лидеров соперница из Санкт-Петербурга.

Бронзовую медаль Ксения Каблукова завоевала в рамках V этапа соревнований. Первое и второе места заняли спортсменки из Магаданской области.

Этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина проходили с 10 по 15 декабря 2025 года в г. Чайковский (Пермский край) в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». VI и VII этапы Кубка России стартуют 21 декабря в Уфе. С 14 по 19 января в Нижнем Тагиле пройдут VIII — Х этапы Кубка, а XI, XII и финал турнира состоится в марте, также в Нижнем Тагиле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.