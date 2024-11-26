Спортсменка Подмосковья стала серебряным призером Кубка Содружества по биатлону

Подмосковная спортсменка Анастасия Халили завоевала серебряную медаль на втором этапе Кубка Содружества по биатлону. Первой финишировала белорусская спортсменка Анна Сола, а замкнула тройку лидеров россиянка Виктория Сливко, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представительница региона стала второй в масс-старте на 12,5 км среди женщин.



Ранее еще одна подмосковная спортсменка Кристина Резцова завоевала «серебро» Кубка Содружества в спринте на 7,5 км.

Второй этап международных соревнований Кубок Содружества по биатлону проходил с 22 по 24 ноября 2024 года в Ханты-Мансийске.

Кубок Содружества в нынешнем сезоне проходит в шесть этапов. Первый состоялся еще в сентябре в Красноярске, где биатлонисты вышли на дистанции без снега на лыжероллерах. Следующие состязания запланированы в Чайковском с 18 по 23 декабря, четвертый — с 15 по 20 января 2025 года в Демино, пятый — с 13 по 24 февраля в Сочи. Финальный пройдет с 1 по 7 апреля 2025 года в Мурманске. В соревнованиях принимают участие 84 спортсмена из России и Белоруссии.

Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.