Спортсменка Подмосковья стала призером этапа Кубка России по конькобежному спорту

Представительница Московской области Фаиля Аймалетдинова завоевала серебряную медаль в забеге на 1500 метров среди женщин в рамках четвертого этапа Кубка России по конькобежному спорту, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Фаиля Аймалетдинова преодолела дистанцию за 2 минуты и 29,6 секунды. Спортсменка из Свердловской области Анна Уразова, занявшая первое место, опередила подмосковную конькобежку лишь на 0,1 секунды. На третью ступень пьедестала поднялась Анна Матвеева из Челябинской области с результатом 2 минуты и 30,3 секунды.

​Четвертый этап Кубка России по конькобежному спорту прошел с 24 по 26 января в городе Саранск Республики Мордовия в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.