Спортсменка Подмосковья стала призером этапа Кубка России по BMX-фристайлу

сегодня в 14:39

Спортсменка из Московской области Елена Малышева завоевала бронзовую награду на втором этапе Кубка России по BMX-фристайлу. Первое место заняла Екатерина Круглова из Самарской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

​Подмосковная велосипедистка Елена Малышевазамкнула призовую тройку в олимпийской дисциплине «фристайл-парк».

Серебряную медаль выиграла представительница сборной Москвы Анастасия Блинова.

На первом этапе Кубка страны Елена Малышева удостоилась награды высшего достоинства в дисциплине «фристайл-парк».

​Второй этап Кубка России по BMX-фристайлу проходил в городе Казань на площадке экстрим-парка «УРАМ». В соревнованиях приняли участие 84 спортсмена из 18 регионов РФ. Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.