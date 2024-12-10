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Спортсменка Подмосковья стала победительницей по олимпийскому карате в Венеции

На молодежной лиге по олимпийскому карате, которая проходила в Венеции, Вероника Гашникова завоевала первое место, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Молодежная лига в Венеции — это крупнейший турнир в олимпийском карате. В этом году лига WKF Youth League Venice 2024 собрала более 4 тыс. участников из 50 стран мира. В каждой категории выступало по 96 спортсменов.

Спортсменка клуба «Мастер» Вероника Гашникова одержала семь уверенных побед и стала обладательницей золотой медали в категории кумите для девушек 16-17 лет, вес до 53 кг.

Организаторы поздравили чемпионку с прекрасным завершением соревновательного года и пожелали новых побед.

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