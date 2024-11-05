Спортсменка Подмосковья стала победителем Международного турнира по боксу

В День народного единства в Ростове-на-Дону завершился традиционный Международный турнир по боксу «Кубок Дружбы-2024», в котором приняло участие около 200 спортсменов из Армении, Абхазии, Адыгеи, Белоруссии, Сейшельских островов, Ростовской, Московской областей, ЛНР, ДНР, Краснодарского края и других регионов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга Королев.

Честь наукограда на турнире отстаивала воспитанница школы олимпийского резерва «Королев» Елизавета Чернова. Спортсменка на ринге показала высокий класс и мастерство и по результатам проведенных боев Елизавета стала победительницей турнира в своей весовой категории.

На сегодняшний день в спортивной школе олимпийского резерва «Королев» занимается более 700 спортсменов по 8 видам спорта. За 2023 год подготовлено: МС 10 человек, КМС 36 человек, 1 разряд 63 человека, более 440 массовых разрядов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.