Спортсменка Подмосковья стала победителем международного турнира по боксу

Представительница Московской области Ксения Вишневская завоевала золотую медаль IX vеждународного турнира по боксу Juniors Nations Cup в Сербии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Воспитанница подмосковной СШОР по боксу МО из Королева Ксения Вишневская стала победителем международного турнира в весовой категории 48 кг. В полуфинале спортсменка из Московской области одержала победу ввиду неявки соперницы. В финальном бою единогласным решением судей Ксения Вишневская одержала победу над соотечественницей Дарьей Гавриной.

По итогам соревнований сборная России заняла первое общекомандное место.

IX Международный турнир по боксу Juniors Nations Cup проходил с 30 апреля по 4 мая в городе Врбас (Сербия). В нем приняли участие 65 спортсменов из 10 стран, среди которых Сербия, Румыния, Македония, Чехия, Казахстан, Россия и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.