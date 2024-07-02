Спортсменка Подмосковья стала чемпионом России по маунтинбайку в гонке с выбыванием

Велогонщица из Московской области Александра Ушакова одержала победу на чемпионате России по велосипедному спорту маунтинбайку-кросс-кантри в гонке с выбыванием, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Воспитанница училища олимпийского резерва № 1 в зачете среди женщин показала лучше время и выиграла золотую медаль. На вторую ступень пьедестала поднялась велогонщица из Удмуртской Республики Анна Миролюбова. Замкнула тройку призеров Диана Миронова из Санкт-Петербурга.

«Трасса для меня была знакома, именно здесь в 2022 году я уже выигрывала чемпионат в этой же дисциплине. С тех пор она никак не изменилась. Поэтому ничего особенного придумывать не стала. Решила использовать старую тактику. Но на гонку выходила без особых надежд. Соревнования очень контактные, исход борьбы непредсказуем. В них может произойти все что угодно: завалы, падения, порванные цепи, прочие технические поломки. Просто готовилась сражаться. Велосипед не подвел, старая тактика тоже оказалась рабочей. Получилась довольно-таки интересная гонка», — поделилась впечатлениями Александра Ушакова.

Чемпионат России по маунтинбайку в гонке с выбыванием прошел 1 июля в поселке Слюдорудник Челябинской области. В соревнованиях приняли участие 29 сильнейших спортсменок со всей России. Турнир прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.