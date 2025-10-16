Спортсменка Подмосковья стала бронзовым призером чемпионата мира по грэпплингу

Представительница Московской области Радомира Останина завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по грэпплингу-2025 среди взрослых, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Радомира Останина выступала в весовой категории до 53 кг в дисциплине «грэпплинг-ги». Третье место она разделила с другой российской спортсменкой Анорби Гришиной. Победителем в этой весовой категории стала представительница Испании, а серебряным призером соперница из Польши.

Радомира Остатина является воспитанницей региональной СШОР по единоборствам и тренируется в Наро-Фоминске.

Грэпплинг-ги — это вид грэпплинга, в котором спортсмены выступают в кимоно, похожем на используемое в джиу-джитсу, но с некоторыми отличиями. В отличие от грэпплинга (без кимоно), в этой дисциплине одежда используется как элемент захватов, что открывает дополнительные технические возможности для контроля и борьбы.

В рамках турнира мужчины и женщины состязались в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги». Чемпионат мира по грэпплингу-2025 среди взрослых проходит с 14 по 16 октября в Сербии. В нем принимают участие спортсмены из России, Азербайджана, Греции, Польши, Испании, Молдовы, Франции и других стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.