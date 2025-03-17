Спортсменка Подмосковья одержала победу в престижном теннисном турнире

В матче за титул россиянка встретилась с Ариной Соболенко из Белоруссии. Встреча завершилась в трех сетах в пользу Мирры Андреевой (2:6, 6:4, 6:3). Для подмосковной спортсменки эта победа стала второй за месяц — 22 февраля она стала чемпионкой турнира в Дубае. Всего на счету Мирры теперь три трофея WTA за карьеру.

Титул в Индиан-Уэллсе позволит 17-летней россиянке подняться на шестую строчку в мировом рейтинге.

«Хочу снова поблагодарить саму себя. Благодарю за то, что боролась до конца, верила в себя и не сдавалась. Я старалась, хотя было трудно — Арина гоняла меня по корту, как кролика, пуляя мячи через сетку. Поэтому я благодарю себя. Я же тоже сыграла в победе небольшую роль. На протяжении турнира вся команда проявляла обо мне большую заботу. У меня такой опытный тренер, она тоже мне очень помогла — давала советы, как играть и как не проводить слишком много времени на кортах, не расходуя энергию впустую», — сказала после финального матча Мирра Андреева.

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