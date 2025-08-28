Спортсменка Павловского Посада стала чемпионкой мира по пожарно-спасательному спорту

26 августа в городе Саранск, Республика Мордовия, завершился X чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди девушек и юниорок. Спортсменка из Павловского Посада, ученица 10А класса МОУ «ЛИЦЕЙ № 1», Евгения Шмидт стала чемпионкой мира в составе сборной России в дисциплине пожарная эстафета 4×100 метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В дисциплинах штурмовая лестница и боевое развертывание Евгения Шмидт завоевала серебряные медали. По итогам чемпионата, Россия заняла первое место в общекомандном зачете. Также в чемпионатах принимали участие представители Монголии, Азербайджанской Республики, Чешской Республики, Латвийской Республики, Республики Болгария и Королевства Саудовская Аравия.

Подготовили спортсменку тренера по пожарно-прикладному спорту Труфанов Николай Александрович, Чистов Денис Сергеевич.

«Поздравляем нашу спортсменку и тренерский штат с триумфальным выступлением в составе сборной России на чемпионате мира!» — отметили в администрации Павлово-Посадского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.