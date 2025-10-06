Спортсменка Лобни стала призером первенства по самбо

Спортсменка из Лобни Диана Гурьянова приняла участие в Первенстве Московской области по самбо среди юношей и девушек 16-18 лет. Оно прошло 4 октября в городе Реутов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В турнире соревновались 285 юных спортсменов из 38 муниципалитетов Московской области.

В ходе напряженных состязаний самбистка из Лобни показала высокий уровень подготовки и завоевала серебряную медаль соревнований. Таким образом, Диана Гурьева автоматически прошла квалификационный отбор для участия в Первенстве Центрального Федерального округа. Эти соревнования пройдут в ноябре в городе Брянск.

«Достижение Гурьяновой Дианы является значимым событием в спортивной подготовке и может рассматриваться как результат системной работы тренерского состава и индивидуального прогресса спортсменки», — отметили в СШ «Академия спорта.

В Лобне уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь работают как бюджетные, так и платные секции по различным направлениям. Самбо — одно из самых популярных из них.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.