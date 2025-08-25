Спортсменка Ленинского завоевала бронзу на первенстве мира по плаванию в Румынии

В Румынии состоялось юниорское первенство мира по плаванию, где в составе российской сборной успешно выступила юная воспитанница из Ленинского городского округа детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Виктория Таранникова. Спортсменка тренируется под чутким руководством тренера-преподавателя Александры Таранниковой. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«От имени всего спортивного центра «Дельфин» я хочу выразить огромную гордость за нашу воспитанницу Викторию Таранникову и ее тренера Александру Таранникову. Бронзовая медаль на юниорском Первенстве мира — это достижение, которое стало результатом упорной работы и преданности спорту. Виктория продемонстрировала не только высокий уровень мастерства и физической подготовки, но и невероятную силу духа и командный настрой, несмотря на травму. Эта победа подтверждает, что в «Дельфине» созданы все условия для развития талантливых пловцов», — сказала директор оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Гульнары Романадзе.

В пресс-службе уточнили, что Виктория Таранникова вместе с другими спортсменками завоевала бронзовую медаль в женской комбинированной эстафете 4×100 м. Также сообщается, что всего российские пловцы, выступавшие под нейтральным флагом, привезли с турнира 15 наград: пять золотых, пять серебряных и пять бронзовых.

Ранее на чемпионате мира в Сингапуре серебряный призер Олимпийских игр Иван Гирев стал обладателем золотой медали в комбинированной эстафете и серебряной награды в эстафете 4×100 метров вольным стилем, установив рекорд Европы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.