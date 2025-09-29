Спортсменка Королева взяла «золото» на соревнованиях по карате-киокусинкай

С 26 по 29 сентября в «Локомотив-Арене» Новосибирска прошли международные соревнования по киокусинкай «33-й мемориал Андрея Якутова». В этом году в соревнованиях приняли участие более 1400 спортсменов из 16 стран и 33 регионов России, включая юношей, юниоров, мужчин, женщин и ветеранов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спортсмены из Королева выступили в составе сборной Московской области и завоевали 12 наград. Русалина Халибекова показала выдающийся результат, завоевав золотые медали в трех категориях: «ката», «ката-группа» и «кумите», став таким образом трехкратной чемпионкой соревнований. Также золотые медали завоевали Станислава Косова, Анастасия Астахова и Анастасия Москаленко. Призовые места заняли Владислав Фролов и Ульяна Москаленко.

Мемориал Андрея Якутова — это традиционное спортивное мероприятие, проводящееся в Новосибирской области на протяжении 33 лет в память об одном из первых спортсменов и тренеров, стоявшем у истоков развития киокусинкай в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.