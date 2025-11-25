сегодня в 17:57

Спортсменка из Жуковского заняла второе место на Всероссийских соревнованиях по фехтованию

С 21 по 26 ноября на площадке спортивного комплекса «Кристалл» в Саратове проводятся Всероссийские спортивные соревнования по фехтованию на рапирах на призы Олимпийских чемпионов Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Жуковский.

Более 500 сильнейших юных фехтовальщиков из 20 регионов страны борются за то, чтобы оказаться на пьедестале. Среди них, фехтовальщица из Жуковского Милана Аллахвердиева.

22 ноября в возрастной группе до 15 лет Милана уступила в финале личных соревнований 1 балл, завоевав в итоге второе место. На следующий день в командных соревнованиях жуковчанка в составе сборной Московской области заняла первое место и поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

12 ноября на соревнованиях «Кубок Легенд Республики Башкортостан» ученица жуковского лицея № 14 Милана Аллахвердиева завоевала золото. В командном первенстве лучшими также стали фехтовальщицы из Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.