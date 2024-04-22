Спортсменка из Воскресенска завоевала медали на соревнованиях по метаниям

Представительница воскресенской спортивной школы «Олимпийского резерва» Алиса Махмутова завоевала золотые медали на Всероссийских соревнованиях по метаниям на призы А. А. Низамутдинова, проходивших в Адлерском районе города Сочи, передает пресс-служба администрации городского округа.

В секторах спортивного комплекса «Юность» вели борьбу толкатели ядра и метатели копья.

На турнире за медали боролись взрослые легкоатлеты, юниоры и юниорки 23 и 20 лет, юноши и девушки 18 и 16 лет. В секторах спортивного комплекса «Юность» вели борьбу толкатели ядра и метатели копья.

У Алисы две золотые медали: в толкании ядра (15.44) и в метании диска (47.64).

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