Спортсменка Воскресенска стала победительницей Кубка мира в Китае

В Пекине прошел Кубок мира по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Сборная России была представлена 13 спортсменами, и среди них — тяжелоатлетка воскресенского клуба инвалидов «Лидер». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В весовой категории до 73 кг наша землячка стала серебряным призером. По новым правилам также разыгрывались медали по сумме трех попыток участниц, и здесь Надежда Сычева стала победительницей Кубка мира с результатом 320 кг.

В невероятно напряженной борьбе, где каждый килограмм решал судьбу медалей, Надежда показала стальную волю, безупречную технику и настоящий характер чемпиона.

Кубок мира в Пекине — одно из крупнейших соревнований, по результатам которых будут отобраны лучшие пауэрлифтеры для участия в паралимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.