Спортсменка из Сергиево-Посадского округа завоевала 4 золотые медали на республиканских спортивных соревнованиях по плаванию, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Во Дворце водных видов спорта «Старт» в Саранске прошли соревнования по плаванию «Кубок Золотого кольца». За медали GRC Group боролись юноши и девушки 2006–2016 гг. р. и старше.

Под руководством Евгения Майорова Ксения Жеребина, воспитанница СШ «Центр», завоевала 4 золотые медали на дистанциях 100 и 800 метров вольным стилем, 100 и 200 метров брассом и серебряную медаль на дистанции 200 метров в комплексном плавании.

В спортивной школе «Центр» в Сергиевом Посаде занимаются около 2 тысяч ребят, развиваются 14 видов спорта. За один учебный год спортсмены спортивной школы принимают участие в более чем в 200 соревнований различного уровня. Детско-юношеские команды спортивной школы «Центр» ежегодно успешно выступают на всероссийских и областных соревнованиях, воспитанники школы становятся членами сборных Московской области и России по многим видам спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.