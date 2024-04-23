Спортсменка из Рузы стала победительницей чемпионата России по плаванию
Спортсменка из Рузы стала победительницей чемпионата России по плаванию, передает пресс-служба администрации городского округа.
Чемпионат России по плаванию прошел в Казани на базе олимпийского бассейна.
В соревнованиях приняли участие спортсмены со всех регионов Российской Федерации, в том числе спортсменка из Рузского городского округа — Дарья Рогожинова.
Жительница Рузы заняла 1-е место среди женщин в комплексном плавании на дистанции 400 метров.
Победа в данных соревнованиях дает право выступить на играх БРИКС и Всемирных играх дружбы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.