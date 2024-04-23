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Спортсменка из Рузы стала победительницей чемпионата России по плаванию

Спортсменка из Рузы стала победительницей чемпионата России по плаванию, передает пресс-служба администрации городского округа.

Чемпионат России по плаванию прошел в Казани на базе олимпийского бассейна.

В соревнованиях приняли участие спортсмены со всех регионов Российской Федерации, в том числе спортсменка из Рузского городского округа — Дарья Рогожинова.

Жительница Рузы заняла 1-е место среди женщин в комплексном плавании на дистанции 400 метров.

Победа в данных соревнованиях дает право выступить на играх БРИКС и Всемирных играх дружбы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.