Спортсменка из Раменского получила звание мастера спорта России

Спортивная школа «Сатурн» с гордостью сообщает, что приказом Министерства спорта Российской Федерации № 253-нг от 13 ноября 2025 года Татьяне Юсовой было присвоено почетное звание «Мастер спорта России».

Это высокая награда и признание невероятного труда, целеустремленности и выдающихся способностей раменской спортсменки.

Каждое звание мастера — это результат многолетних тренировок, силы воли и безграничной преданности своему виду спорта.

Этот результат был бы невозможен без мудрого руководства и профессионального подхода ее наставника — тренера-преподавателя Сергея Валентиновича Костенко.

«Мы от всей души поздравляем Татьяну с этим заслуженным успехом! Сергею Валентиновичу выражаем огромную благодарность за его труд, терпение и веру в свою ученицу», — сообщили в руководстве школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.