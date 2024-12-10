Спортсменка из Подольска взяла серебро на международных соревнованиях по карате-кекусинкай

Спортсменка из Подольска Олеся Синельникова заняла второе место на международных соревнованиях по карате-кекусинкай «Казанский Барс» в столице Татарстана в Казани, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Турнир собрал более 450 спортсменов из 16 стран мира, включая такие страны, как Казахстан, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Саудовская Аравия, Беларусь, Иран, Камерун, Молдова, Абхазия, Сирия, Афганистан, Сенегал, Болгария, Китай и Россия. Российская сборная была представлена спортсменами из 40 регионов страны.

Соревнования проходили среди юношей и девушек в возрасте 10-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет, а также среди мужчин и женщин. Турнир отличался высоким уровнем подготовки участников и напряженной борьбой за призовые места.

Спортсменка СК «Сёрито» УСЦ «Юность» Олеся Синельникова продемонстрировала выдающееся мастерство и заняла почетное второе место.

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