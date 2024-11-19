Спортсменка из Подмосковья завоевала золото на Кубке России по шорт-треку

Представительница Подмосковья Фаиля Аймалетдинова заняла первое место на третьем этапе Кубка России по шорт-треку, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменка показала лучшее время в гонке на 1 500 метров — 2 минуты и 28,645 секунды. На втором месте расположилась Анна Уразова из Свердловской области. Она справилась с полуторакилометровой дистанцией за 2 минуты и 28,705 секунды. Замкнула тройку призеров петербурженка Арина Бахия. Ее результат — 2 минуты и 28,795 секунды.

​Кубок России по шорт-треку прошел с 14 по 17 ноября в городе Смоленск. Параллельно с турниром проводились всероссийские отборочные соревнования на первенство страны по шорт-треку среди юниоров и юниорок от 18 до 19 лет. В смешанной эстафете на 3000 метров сборная Московской области финишировала второй. В составе региональной сборной выступали: Алиса Руссу, Анастасия Козулина, Зорик Чогандарян и Вадим Марченко. Кроме того, Алиса Руссу выиграла бронзовую награду в старте на 1500 метров.

​Турниры состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.