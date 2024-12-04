Спортсменка из Подмосковья завоевала серебро на международных соревнованиях

Спортсменка из Московской области Анастасия Мищенко стала серебряным призером международных соревнований по керлингу в составе сборной, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Анастасия Мищенко заняла второе место в соревнованиях среди женских команд в составе сборной «Россия-2». Партнерами подмосковной спортсменки стали Валерия Денисенко, Анастасия Косогор, Мария Марченкова и Алина Фахуртдинова.

Победителями соревнований стала пятерка «Россия-1», а на третьем месте коллектив «Россия-4».

В состязаниях приняли участие 12 команд из Белоруссии, Турции, Санкт-Петербурга, Калининграда, Москвы и Мурома, а также сборные России по керлингу. По регламенту на первом этапе команды были поделены на две группы и сыграли по круговой системе. Две лучшие команды из каждой группы вышли в плей-офф.

Международные соревнования по керлингу среди женских команд проходили с 27 ноября по 2 декабря 2024 года в Муроме. Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.