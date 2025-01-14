сегодня в 15:31

Спортсменка из Подмосковья взяла золото на Всероссийском турнире по фехтованию

Люберецкая спортсменка Маргарита Дзобаева завоевала золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по фехтованию на рапирах «Рождественский турнир» среди девушек до 15 лет. Они прошли в минувшие выходные в Казани. Об этом рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

«В турнире приняли участие порядка 135 рапиристок из 12 регионов России. Городской округ Люберцы представляли пять спортсменок из комплексной спортивной школы олимпийского резерва. Маргарита Дзобаева стала лучшей, завоевав золотую медаль. Искренне поздравляю спортсменку и ее тренеров — Виталия и Илью Бурнацевых! Желаю дальнейших успехов и ярких побед!» — отметил Владимир Волков.

В командных соревнованиях люберчанки в составе сборной Московской области (Маргарита Дзобаева, Милана Аллахвердиева, Василиса Шумилина) заняли пятое место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.